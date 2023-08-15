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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

بعد افتتاحه.. محبو آل البيت يتوافدون على مسجد السيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

يتوافد المئات من المحبين والمريدين بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة التاريخية بعد افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي.

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فرحة في أعين المصريين بافتتاح مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

وجاء المحبون من كل المحافظات احتفاء بافتتاح المقام المبارك الذي ما أن انتهت الصلاة وتزاحم الجميع عليه لقراءة الفاتحة على روح السيدة نفيسة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده بحضور سلطان البهرة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وممثلو الطرق الصوفية والمحبين والمريدين.

 