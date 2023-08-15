الشروط والمستندات المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية

تعد المدن الجامعية ملاذاً آمناً للطلاب الدارسين في الجامعات وخاصة المغتربين، حيث توفر لهم سكن به كل المميزات، فضلًا عن توفير وجبات غذائية، بتكلفة بسيطة مقارنة بالسكن الخارجي.

وعقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، اتجهت أنظار الكثير من الطلاب خاصة المغتربين، إلى البحث عن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية.

وتختلف المستندات والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية من جامعة إلى أخرى، وذلك حسب ما تعلن عنه كل جامعة عبر الموقع الخاص بها.

المستندات المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة المنصورة

1- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب "والأصل للاطلاع".

2- شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

3- إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التي يعمل بها الضامن.

4- عدد 8 صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

شروط السكن في المدينة الجامعية بجامعة المنصورة

1- الطلاب المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية.

2- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية، إلا بالسكن المميز.

3- الطلاب الجدد الحاصلون على شهادات معادلة من داخل مصر، وكذلك كل الأقسام الخاصة بكل كلية، لا يحق لهم السكن إلا بالمدن المميزة.