المدن الجامعية ملاذ آمن للطلاب المغتربين (السكن الجامعي تجربة مميزة)

المدن الجامعية، هي الملاذ الأمان لكثير من الطلاب في فترة الدراسة بالجامعة، حيث إنها هي المكان التي يسكن به الطلاب المغتربون في فترة الدراسة الجامعية، وتكون للفرقة المختلفة.

تفاصيل السكن بـ المدن الجامعية

وكشف أحد خريجي جامعة بني سويف، في تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، تجربته في السكن الجامعي لجامعي بني سويف، موضحة أنه كان يسكن في المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل، وكانت هي الملاذ الأمن والأكثر توفيرًا له خلال فترة الدراسة بالجامعة، حيث إنه واحد من الطلاب المغتربين عن المحافظة.

وأوضح أن المدينة الجامعية التي كان يسكن بها لمدة 4 أيام اسبوعيًا كانت توفر له العديد من الإمكانيات التي تساعده على تحقيق الدرجات المرتفعة والتحصيل الدراسي المميز.

ونوه بأن المدن الجامعية بشكل عام هي الملاذ الأمن، إذ أنها توفر حماية وأمان بشكل كبير، بالنسبة للسكن ليلًا أو توفير الوجبات في النهار، مشددًا على المدينة الجامعية توفر 3 وجبات، ولذلك هي توفر على الطلاب الكثير من الوقت لإعداد الأكل والكثير من المال، حيث إن الوجبات في مطاعم إعداد الأكل السريع أصبحت عالية التكلفة.