الليلة.. 3 مباريات قوية في دوري يلو السعودي

تقام 3 مواجهات قوية على مدار اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي ( دوري يلو).

تبدأ مواجهات اليوم في السابعة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، حيث سيلتقي الفيصلي مع الجندل على ملعب المجمعة الرياضية، وفي نفس التوقيت تقام مباراة النجمة والقيصومة على ملعب إدارى التعليم بعنيزة.

وتختتم مواجهات اليوم في دوري يلو بمباراة القادسية والعدالة في تمام التاسعة إلا الثلث بتوقيت مصر والسعودية على ملعب الأمير سعود بن جلوي (الراكة).

ويتكون دوري يلو من 18 فريقا يصعد منهم الثلاث فرق الأولى أصحاب مراكز القمة إلى دوري المحترفين السعودي( دوري روشن)، فيما يهبط إلى الدرجة الثانية الثلاث فرق الأخيرة.

يذكر أن العروبة فاز في أولى مبارياته بدوري يلو على حساب الترجي بثلاثية نظيفة بينما فاز الجبلين على الجلو بهدف نظيف.