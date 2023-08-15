تنسيق كلية الشريعة والقانون لطلاب القسم العلمي 2022

كلية الشريعة والقانون واحدة من أعرق الكليات بجامعة الأزهر، وتقبل عدد كبير من الطلاب من الناجحين بالثانوية الأزهرية وذلك لكثرة فروعها على مستوى الجمهورية، حيث توجد في 4 محافظات وهما القاهرة وأسيوط والغربية والدقهلية، وهم الأربع الذي يضم الفروع الرئيسية للجامعة.

ونرصد لكم في سطور قليلة، تنسيق كليات الشريعة والقانون لجامعة الأزهر القسم الأدبي على مستوي الجمهورية للطلاب.

تنسيق كلية الشريعة والقانون لطلاب القسم العلمي



الشريعة والقانون بالقاهرة مصروفات للقسم العلمي تقبل من 457 درجة انتظام

الشريعة والقانون بالقاهرة للقسم العلمي تقبل من 435 درجة انتظام

الشريعة والقانون بالقاهرة للقسم العلمي تقبل من 387 درجة انتساب

الشريعة والقانون بطنطا للقسم العلمي تقبل من 421 درجة انتظام

الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف للقسم العلمي تقبل من 414 درجة انتظام

الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف للقسم العلمي تقبل من 325 درجة انتساب

الشريعة والقانون بأسيوط للقسم العلمي تقبل من 358 درجة انتظام

الشريعة والقانون بدمنهور للقسم العلمي تقبل من 386 درجة انتظام

الشريعة والقانون بدمنهور للقسم العلمي تقبل من 325 درجة انتساب

الشريعة والقانون بأسيوط للقسم العلمي تقبل من 325 درجة انتساب

الشريعة والقانون بطنطا للقسم العلمي تقبل من 325 درجة انتساب

تنسيق كليات اللغات والترجمة الأدبي بجامعة الأزهر 2022

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بالقاهرة 524 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية بالقاهرة 490 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بالقاهرة 414 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 402 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي اللغة الإنجليزية وأدابها بالقاهرة 392 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي تخصص عام بالقاهرة 373 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية لغات افريقية بالقاهرة 356 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 361 درجة انتظام

تنسيق كليات اللغات والترجمة العلمي بجامعة الأزهر 2022

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بالقاهرة 524 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية بالقاهرة 508 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي اللغة الإنجليزية وأدابها بالقاهرة 480 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 474 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بالقاهرة 454 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية لغات افريقية بالقاهرة 416 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 412 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي تخصص عام بالقاهرة 406 درجة انتظام