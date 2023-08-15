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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

تنسيق كلية الشريعة والقانون لطلاب القسم العلمي 2022

بوابة الوفد الإلكترونية

كلية الشريعة والقانون واحدة من أعرق الكليات بجامعة الأزهر، وتقبل عدد كبير من الطلاب من الناجحين بالثانوية الأزهرية وذلك لكثرة فروعها على مستوى الجمهورية، حيث توجد في 4 محافظات وهما القاهرة وأسيوط والغربية والدقهلية، وهم الأربع الذي يضم الفروع الرئيسية للجامعة.

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تنسيق معاهد معاونى القضاء لطلاب القسم الأدبي جامعة الأزهر

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تنسيق كليات التجارة جامعة الأزهر للطالبات

ونرصد لكم في سطور قليلة، تنسيق كليات الشريعة والقانون لجامعة الأزهر القسم الأدبي على مستوي الجمهورية للطلاب.

 

تنسيق كلية الشريعة والقانون لطلاب القسم العلمي


الشريعة والقانون بالقاهرة مصروفات للقسم العلمي تقبل من 457 درجة انتظام
الشريعة والقانون بالقاهرة للقسم العلمي تقبل من 435 درجة انتظام
الشريعة والقانون بالقاهرة للقسم العلمي تقبل من 387 درجة انتساب
الشريعة والقانون بطنطا للقسم العلمي تقبل من 421 درجة انتظام
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف للقسم العلمي تقبل من 414 درجة انتظام
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف للقسم العلمي تقبل من 325 درجة انتساب
الشريعة والقانون بأسيوط للقسم العلمي تقبل من 358 درجة انتظام
الشريعة والقانون بدمنهور للقسم العلمي تقبل من 386 درجة انتظام
الشريعة والقانون بدمنهور للقسم العلمي تقبل من 325 درجة انتساب
الشريعة والقانون بأسيوط للقسم العلمي تقبل من 325 درجة انتساب
الشريعة والقانون بطنطا للقسم العلمي تقبل من 325 درجة انتساب

تنسيق كليات اللغات والترجمة الأدبي بجامعة الأزهر 2022

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بالقاهرة 524 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية بالقاهرة 490 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بالقاهرة 414 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 402 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي اللغة الإنجليزية وأدابها بالقاهرة 392  درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي تخصص عام  بالقاهرة 373 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية لغات افريقية بالقاهرة 356 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 361 درجة انتظام

تنسيق كليات اللغات والترجمة العلمي بجامعة الأزهر 2022

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بالقاهرة 524 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية بالقاهرة 508 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي اللغة الإنجليزية وأدابها بالقاهرة 480  درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 474 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بالقاهرة 454 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الدراسات الإسلامية لغات افريقية بالقاهرة 416 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي شعبة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 412 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم العلمي تخصص عام  بالقاهرة 406 درجة انتظام

 

 

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