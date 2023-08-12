تنسيق كليات التجارة جامعة الأزهر للطالبات
تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر للطالبات من أكثر الكلمات بحثًا واهتمامًا من قبل الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 2023.
وترصد لكم بوابة الوفد خلال السطور التالية، تنسيق الطالبات لكلية التجارة جامعة الأزهر وفقًا لتنسيق العام الماضي، وفقًا للاحصائيات المنشورة على موقع جامعة الأزهر الرسمي والذي يضم تنسيق كافة الكليات خلال العام الماضي..
تنسيق كليات التجارة للطالبات العلمي بجامعة الأزهر 2022
تنسيق كليات التجارة بنات
التجارة باللغة الإنجليزية بنات القاهرة القسم العلمي 545 درجة انتظام
التجارة باللغة الإنجليزية بنات أسيوط القسم العلمي 478 درجة انتظام
التجارة بنات أسيوط القسم العلمي 472 درجة انتظام
التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 472 درجة انتظام
التجارة بنات القاهرة القسم العلمي 400 درجة انتظام
تنسيق التجارة بنات علمي انتساب
التجارة بنات أسيوط القسم العلمي 457 درجة انتساب
التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 447 درجة انتساب
التجارة بنات القاهرة القسم العلمي 300 درجة انتساب
تنسيق المعاهد التابعة لكلية التجارة
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 482 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة أسيوط القسم العلمي 407 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بالقاهرة القسم العلمي 366 درجة انتظام
تنسيق كليات التجارة بنات القسم الأدبي 2022
التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 476 درجة انتظام
التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 465 درجة انتساب
التجارة بنات أسيوط القسم الأدبي 425 درجة انتظام
التجارة بنات أسيوط القسم الأدبي 410 درجة انتساب
التجارة بنات القاهرة القسم الأدبي 425 درجة انتظام
التجارة بنات القاهرة القسم الأدبي 400 درجة انتساب
معهد نظم المعلومات بالأزهر الأدبي
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 426 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بالقاهرة القسم الأدبي 392 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة أسيوط القسم الأدبي 349 درجة انتظام
تنسيق كلية التجارة باللغة الإنجليزية
التجارة باللغة الإنجليزية بنات أسيوط القسم الأدبي 365 درجة انتظام
التجارة باللغة الإنجليزية بنات القاهرة القسم الأدبي 355 درجة انتظام