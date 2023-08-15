مهرجان الأوبرا الصيفي 2023| أمسية كلاسيكية لـ عبدالحليم حافظ

يستقبل المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء في دار أوبرا الإسكندرية بمسرح سيد درويش، سهرة كلاسيكية مع أنغام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

موعد أمسية عبدالحليم حافظ في مهرجان الأوبرا الصيفي 2023

يقام حفل أغاني عبد الحليم حافظ يوم الأحد الموافق 27 أغسطس في الساعة الثامنة والنصف مساءً بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى.

نجوم حفل عبدالحليم حافظ في أوبرا إسكندرية

ويشارك في الحفل نجوم دار الأوبرا المصرية منهم الفنان أحمد عفت والفنان ياسر سعيد وضيف الحفل الفنان محمد الطوخي والفنانة كنزي.

يعد حفل العندليب واحدًا من أهم فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر التي سبق وشارك فيها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من اعماله البراقة .

وعلى مسرح سيد درويش الذى علق لافتة كامل العدد توهج مدحت صالح فى سماء المدينة الساحلية ، وكعادته نجح فى الانطلاق بعشاقه الى عالم الاحلام متنقلا بين مجموعة من غنائياته الشهيرة كان منها جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر ، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمى السلام ، شط اسكندرية ، ثلاث سلامات وقولوله الحقيقة .

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم ألوانا إبداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.