عاجل
مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية.. سافر كأنك في طائرة الشروط والمستندات المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات لطلاب الثانوية العامة مفاجأة في أسعار التعاملات المسائية للذهب اليوم الثلاثاء تنسيق الجامعات 2023| 15 ألف طالب يسجلون في المرحلة الثانية
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

صناع "خمس جولات" يهدون العمل للراحلين مصطفى درويش وكريم مدحت

بوابة الوفد الإلكترونية

أهدى القائمون على فيلم "5 جولات" وشركة علامز فيلم للمنتج يحيى علام،  العمل للفنان الراحل مصطفى درويش، وهو العمل الذي يظهر الراحل خلال أحداثه، حيث قام بتصوير مشاهده قبل رحيله، كما تم إهداء العمل أيضًا للفنان الشاب كريم مدحت، الذي توفى أيضًا بعد رحيل مصطفى درويش بثلاثة أسابيع، عن عمر ناهز 22 عاما.

 

واحتفل صناع وأبطال فيلم 5 جولات بالعرض الخاص بإحدى دور السينما بمدينة نصر، وسيتم طرحه غدا الأربعاء بدور العرض، وينافس فى موسم الصيف، وحضر من صناع العمل كل من: آدم الشرقاوي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، المؤلف يحيى علام، مطرب الراب ارسينك. 
 
وحرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص لفيلم "5 جولات" لتهنئة صناعه، منهم: أمير كرارة، مايان السيد، المخرج هاني خليفة، السيناريست محمد عبد المعطي وزوجته الإعلامية فرح علي، بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج. 


 
وظهر عدد كبير من جمهور السينما، وهم يتفاعلون مع لعبة كرة السرعة التي يطلق عليها "سبيدبول بوكسنج"، في إطار الخطة الدعائية لفيلم "5 جولات"، وتأتى هذه الفكرة كنوع من أنواع الدعاية المختلفة التي تتماشى مع فكرة الفيلم، حيث إن فيلم خمس جولات هو أول فيلم يناقش رياضة MMA والراب باتلز في مصر والشرق الأوسط.


 
وكانت الشركة المنتجة قد طرحت الأيام الماضية التريلر الرسمي للفيلم، حيث ظهر في بداية التريلر النجم ماجد المصري وهو يعنف كلا من نور النبوي، آدم شرقاوي، وصراع بين داليا شوقي وآدم شرقاوي، يتخلله غموض كبير في ظهور أرسينك، ولطيفة فهمي، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.


 
فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

مواد متعلقة

أمير كرارة محمد فراج وبسنت شوقي يساندون أبطال خمس جولات.. صور

مهرجان المسرح المصري يسدل الستار على دورته الـ 16.. صور

أغاني أشهر المسرحيات تقدمها فرقة روح الشرق في ختام المسرح المصري

نجوم الفن علي ريد كاربت حفل ختام مهرجان المسرح المصري.. صور

أحمد العمري يلامس وجدان الجمهور فى ختام مهرجان الأوبرا الصيفى

أبو يطرح أغنية "فارق ع الكل" عنوان ألبومه الأول.. صور

الاستعدادت النهائية لفيلم 5 جولات قبل انطلاق العرض الخاص.. صور

إيرادات فيلم "مستر إكس" في آخر ليلة عرض