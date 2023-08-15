حملة ازالة اشغالات الشوارع والميادين بحي شرق اسيوط
قام حي شرق أسيوط بإشراف من عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي، وبالتعاون مع نائبي رئيس الحي، سيد عباس وعاصم إبراهيم، وفرج المصري مسئول اشغالات الحي الفترة المسائية بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات في منطقة الحي. وشارك في الحملة قسم إشغالات الحي
تركزت الحملة على رفع الإشغالات التي تتسبب في إعاقة حركة المواطنين وحرية المرور في منطقة شركة فريال وتم رفع جميع الإشغالات التي تعتبر عراقيل في سير الطرق أمام المعهد الأزهري وميدان المنفذ
وفي إطار جهود رفع الإشغالات، تم أيضًا رفع الإشغالات في شوارع النميس وتقسيم البترول وشارع الهلالي. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الذي أكد على ضرورة تسهيل حركة المرور وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المدينة.
تثير هذه الحملة إشادة المواطنين الذين يشعرون بالارتياح للجهود التي تبذلها السلطات المحلية لتحسين البيئة المحلية وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين. كما يقدرون التعاون بين الهيئات المحلية والأهالي لخدمة المجتمع وتحقيق رغباتهم واحتياجاتهم.
وسيواصل مسئولي حي شرق اسيوط جهودهم في مكافحة الإشغالات غير القانونية
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