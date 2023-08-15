برلمانية تطالب المجتمع الدولى بدعم قمة العلمين لاقامة الدول الفلسطينية المستقلة

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب الاهمية الكبيرة للقمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبدالله الثاني ملك الاردن والسيد محمود أبو مازن الرئيس الفلسطينى والتى انعقدت بمدينة العلمين الجديدة والتى تؤكد أن الموقف المصري قيادة وشعبا من دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ثابت وتاريخي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينين وتعمل دائما على إحلال السلام.



وأشارت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة ملحة على المستويين الأقليمي والدولي وتحقيق الأمن والسلم الدوليين مؤكدة على ضرورة دعم المجتمع الدولى لقمة العلمين الثلاثية ولرؤية مصر فى ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.



وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل من المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف قوات الاحتلال الاسرائيلى لجميع الاجراءات والانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها ضد الفلسطينين وأراضيهم وضرورة الرجوع للمعاهدات الدولية والمواثيق الأممية بشأن القضية الفلسطينية والقضايا المماثلة والدفع نحو استئناف المفاوضات وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي موجهة التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الصامد فى وجه الاحتلال الاسرائيلى واصراره على الحصول على جميع حقوقه المشروعة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية