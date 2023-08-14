رئيس الرقابة المالية يعلن بدء شراء أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج بالدولار

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء الاكتتاب في شراء أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج بالدولار، بهدف توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الإدخار، على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات ممكينة رقمية لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق.

قال "فريد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بعنوان اطلاق "أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج" بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بالجهد المبذول من شركة مصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلي المصري، والذي يدل على التعاون بين القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتقديم منتجات مالية تستوعب احتياجات المواطنين.

تبدأ شركة تأمين حكومي اليوم الاثنين طرح أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، في فروع البنك الأهلي المصري، لتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.