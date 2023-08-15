أسيوط تشهد موجة حارة بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل

شهدت محافظة أسيوط تحسنًا في الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سادت أجواء معتدلة ومستقرة. ومع ذلك، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يتغير الطقس وتتصاعد درجات الحرارة في الأيام القادمة.

وفقًا للتوقعات، ستشهد محافظة أسيوط موجة حارة في الفترة من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الأحد، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية. وسيكون الطقس شديد الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة لهذا اليوم، فمن المتوقع أن تهب رياح شمالية-شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 25 إلى 40 كيلومترًا في الساعة. ومن المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة إلى 47%.

وعليه، يُنصح السكان باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأجواء الحارة والرطوبة المرتفعة، مثل ارتداء الملابس الخفيفة وشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الترطيب. كما يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وتأتي هذه التوقعات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تسهم في تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لخططهم اليومية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لإعادة استقرار الأحوال الجوية في المحافظة.