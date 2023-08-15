البطاطس تواصل الصعود.. والبصل يهبط بأسواق البحيرة

شهدت اسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، في الساعات الاولي من نهاراليوم الثلاثاء ،إرتفاعا في أسعار البطاطس والتي تراوحت مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو، بينما انخفضت اسعار البصل حيث تتراوح مابين 10 إلي 14جنيها للكيلو، تراوحت اسعار الطماطم مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ، والباذنجان من 7إلي 9جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو، والخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت اسعار البامية مابين20 إلي 25جنيهاو للكيلو، وكذلك الملوخية مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو، وتراوحت اسعار الليمون مابين 12 إلي 16جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة تراوحت اسعار العنب مابين 20إلي 30جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,واسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها ، وتراوحت اسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .