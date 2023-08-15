ارتفاع صادرات السعودية من التمور إلى 1.38 مليار ريال

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم أهمية قطاع التمور باعتباره عنصرا أساسيا فى تحقيق الأمن الغذائي للملكة.

وكشفت الإحصائيات الرسمية التى استعرضها الأمير ارتفاع صادرات المملكة من التمور العام الماضى إلى 1.38 مليار ريال تستحوذ منطقة القصيم على النسبه الأكبر منها حيث تقوم بتصدير 45 نوع من التمور إلى 84 دولة فى أوروبا وآسيا وأمريكا من خلال شركات رائدة أبرزها "باسقات" التى تستحوذ على نسبة كبيرة من صادرات المنطقة حيث يصل إنتاجها إلى 15 طن فى الساعه وبسعة تخزينيه 12 ألف طن.

وأشاد أمير القصيم بتطور الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع النخيل والتمور، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال زيارة الأمير لكرنفال التمور ببريدة الذى يعد الأكبر من نوعه فى العالم والذى بدأ فعالياته أول أغسطس ويستمر حتى نهاية الشهر.

وأعرب عن تطلعه لقيام الشباب السعودي بالإستفادة من الفرص المهنية في قطاع النخيل والتمور.

وأكّد أهمية الدور الإعلامي، والعمل على تسويق هذا المنتج الاقتصادي، كونه تسويقًا لمنتج وطني إستراتيجي.

كان أمير منطقة القصيم قد قام بجولة على الفعاليات المصاحبة للكرنفال وفي ساحات المزادات والتقى المزارعين والدلالين وتفقد حركة البيع والشراء.