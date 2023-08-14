حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة.. تفاصيل حبس 24 متهما

أمرت النيابة العامة، بحبس 24 متهما، اليوم الاثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا لاتهامهم بحيازة اسلحة نارية ومواد مخدرة.

كان قطاع الأمن العام تمكن بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتى أمن (أسوان – سوهاج) من شن حملات أمنية مكبرة؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان عن ضبط قطعتين سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (متهمين " لأحدهما معلومات جنائية").



وضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية") وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)و تنفيذ 806 أحكام قضائية متنوعة.