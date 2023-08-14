اصنعي كيكة الأناناس علي خطي المطاعم

كيكة الأناناس من الكيكات المفضلة للكثيرين، وهي من اطيب وصفات الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة هشّة وطريّة وسهلة التحضير ولا تحتاج إلى الوقت الكثير.

كيكة الأناناس

مقادير كيكة الأناناس



- البيض : 4 حبات (كبيرة الحجم)

- طحين : 2 كوب (أبيض / مخصص للحلويات)

- ملح : رشّة

- سكر : كوب ونصف

- أناناس : علبة (شرائح)

- الزيت النباتي : نصف كوب

- حليب : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة ونصف

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- بشر الليمون : ملعقة صغيرة

كيكة الأناناس

طريقة التحضير

1. نقوم بتجهيز صينية كيكة الأناناس بوضع الصينيّة على نار خفيفة، ثمّ نُضيف مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من السكّر العاديّ مع نصف ملعقة صغيرة من الماء ونقلبهم قليلاً، ثم نتركهم على النار حتى يتكرمل السكر ويُصبح لونه ذهبياً خفيفاً، ثمّ نتركه جانباً.

2. نجهز الكيكة بوضع البيض، والسكّر، والفانيليا في محضّر الطعام، ونخفقهم على سرعة عالية حتّى يتضاعف حجمهم، ويصبح المزيج كريميّاً ناعماً.

3. نضيف الزيت النباتيّ بالتدريج على شكل خيط مع متابعة الخفق السريع دون توقف.

4. نُضيف كوب الحليب السائل، ونتابع الخفق.

5. نُنخّل الطحين مع الباكينج باودر والملح جيّداً، ثمّ نضيفهم على مزيج الكيك بالتدريج على ثلاث دفعات، ونتابع الخفق حتّى تصبح العجينة ناعمة وطريّة، وهنا يجب ملاحظة أن يكون الخفق باتجاه واحد؛ حتّى نساعد على دخول الهواء داخل المزيج ليساعد على انتفاخ الكيك. نقوم الآن بصفّ شرائح الأناناس فوق السكّر المكرمل في القالب، ثمّ نضيف مزيج الكيك.

6. ندخل قالب الكيك إلى الفرن الذي يجب أن نقوم بتسخينه مسبقاً لمدّة خمس وأربعين دقيقة تقريباً أو حتّى ينضج.

7. نخرج قالب الأناناس من الفرن، ثمّ نشربه بعصير الأناناس الموجود في علبة الأناناس، ونضعه جانباً حتّى يبرد تماماً.

8. ثمّ نقوم بقلب قالب الكيك بهدوء، وإذا واجهنا صعوبة بقلبه نقوم بوضع القالب على النار دون أن يلامس النار لثوانٍ معدودة فقط ثمّ نحاول قلبه حتّى تصبح شرائح الأناناس على السطح.

9. نقسّمها بالشكل الذي نفضّله، ثمّ نرتبها في صحن التقديم.