فيتامينات تحميك من الأمراض.. أبرزها فيتامين سي

يعانى الكثيرون من نزلات البرد والأنفلونزا والأمراض المعدية خاصة مع التقلبات الجوية والحر الشديد، يجب علينا تقوية الجهاز المناعي في الجسم للوقاية من هذه الأمراض فبعض الناس يرون أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم من أهم الأمور التي تعمل على تقوية الجسم، إلى جانب تناول بعض الفيتامينات والمعادن التي لها خاصية تقوية المناعة، ما يعطي الجسم صحة أكثر، بحسب ما ذكره موقع helthy

وهناك بعض الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية المناعة ومنها:

- فيتامين سي

فهو يعمل على تحفيز الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء وتعزيز وظيفتها، وأيضًا يساعد في القضاء على مسببات الأمراض سواء من الفيروسات أو البكتيريا.

- معدن الزنك

يشارك في عملية النمو للجسم، إلى جانب المساعدة في تنظيم إنتاج الخلايا في الجهاز المناعي وتنظيم نشاط الأنزيمات، كما أن له دور مهم في في تقليل الحمل الفيروسي في الجسم.

هناك طرق عدة في الحصول على تلك الفيتامينات والمعادن إذ يمكن الحصول عليها عن طريق تناول الخضروات والفواكه، أو يمكن تناولها على شكل كبسولات كما في المكملات الغذائية وأيضًا يمكن الحصول عليها من خلال الحقن الوريدية، ولكن بعد الإستشارة الطبية بحيث يتم إعطاء الشخص الجرعة المناسبة له بحسب متطلبات جسمه لتلك الفيتامينات.

- فيتامين ب6

يعد فيتامين ب6 مهم للعديد من التفاعلات الكيميائية في الجهاز المناعي. يوجد فيتامين ب6 في الدجاج، والسلمون، والتونة، والموز، والبطاطا.

- فيتامين هـ

يعتبر فيتامين هـ من مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون، والتي توجد بتركيز عالي في الخلايا المناعية مقارنةً بباقي خلايا الجسم، ويسبب نقصه ضعف في في وظائف الجهاز المناعي يوجد فيتامين هـ في اللوز، وزيت أو بذور عباد الشمس، وزبدة الفول السوداني، والسبانخ.

- البروتين

يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في بناء الخلايا، وإصلاح الأنسجة، وتكوين الأجسام المضادة المسؤولة عن القضاء على مسببات الأمراض. يمكن الحصول على البروتين من مصادر غذائية حيوانية أو نباتية، مثل صدور الدجاج والعدس.