نجوم الفن علي ريد كاربت حفل ختام مهرجان المسرح المصري.. صور

بدأ حفل ختام مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض بـ " ريد كاربت " مر عليها عدد كبير من نجوم المسرح المصري ، وكان علي رأس الحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني التي جاءت لتوزيع جوائز الدورة السادسة عشرة .

ومن النجوم الذين مروا علي الريد كاربت وجاءوا يحتفلون في عرس مهرجان المسرح المصري الفنانين : رياض الخولي ، رانيا محمود ياسين ، غادة نافع ، سوزان نجم الدين ، ياسر صادق مدير المهرجان ، طارق عبد العزيز ، سميحة أيوب ، سميرة عبد العزيز ، لقاء سويدان ، عزة لبيب ، ايهاب فهمي ، الكاتب وليد يوسف ، مادلين طبر ، رئيس وزراء مصر السابق عصام شرف، مجدي كامل ، عايدة رياض ، رشوان توفيق ، تامر عبد المنعم ، محمد أبوداود، هاني كمال .

وتقدم حفل ختام المهرجان الاعلامية ريهام ابراهيم ، ويخرج الحفل اسلام امام ، وسيشهد الحفل توزيع جوائز الدورة السادسة عشرة، في أقسام عروض المسرح ، والمقال النقدي ومسابقة العمل المسرحي الأول التي أطلق عليها اسم مسابقة أبو العلا السلاموني .



المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 29 يوليو واختتم فعالياته اليوم 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.