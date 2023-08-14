حبس رجل وزوجته بمصر الجديدة سرقا شقة أحد الأشخاص بالإكراه

قررت جهات التحقيق بمصر الجديدة، اليوم الاثنين، حبس سائق وزوجته متهمين بسرقة مبلغ مالي وبطاقة بنكية وهاتف محمول من شقة أحد الأشخاص بدائرة القسم بالإكراه وباستخدام سلاح أبيض.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وبطاقة بنكية من مسكنه بدائرة القسم بالإكراه باستخدام سلاح أبيض.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وزوجته، سرقا مبلغ مالي وهاتف محمول وبطاقة بنكية من مسكن المجني عليه، وكذا سحب مبلغ مالي من حسابه باستخدام البطاقة المستولى عليها.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بارتكاب السرقة.

يذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .