الجامعة السعودية الإلكترونية..الجدول الزمني لتقديم مرحلة البكالوريوس

تصدرت الجامعة السعودية الإلكترونية مؤشر جوجل بالمملكة العربية السعودية تزامناً مع بداية التسجيل لمقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445ه‍ اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023.

الجامعة السعودية الإلكترونية..آخر موعد لتقديم حاملي البكالوريوس

وكانت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية أعلنت بدء التسجيل لمقررات مرحلة البكالوريوس صباح اليوم الاثنين 27 محرم 1445هـ، الموافق 14 أغسطس 2023م الساعة 11 صباحًا، ويـستمر حتى يـوم السبت الموافق3 صفر 1445هـ / 19 أغسطس 2023م.

واوضحت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني أن تصفح الشعب الدراسية سيكون متاح عن طريق الرابط التالي:

https://bannservices.seu.edu.sa/StudentRegistrationSsb/ssb/registration/registration

وأكدت أن أولوية التسجيل لطلبة البكالوريوس (ممن أنهى متطلبات السنة الأولى المشتركة) حسب أقدمية الدفعات كالتالي:

بداية الرقم الجامعي 13-14-15-16-17-18-19، يكون التسجيل متاح اليوم الاثنين الموافق 27 محرم 1445هـ / 14 أغسطس 2023م.

والرقم الجامعي 20-21 يكون التسجيل متاح يوم غد الثلاثاء الموافق 28 محرم 1445ه‍/15 أغسطس 2023م.

والرقم الجامعي 22 يكون التسجيل متاح يوم الأربعاء الموافق 29 محرم 1445ه‍/ 16 أغسطس 2023م.

والرقم الجامعي 23 يكون التسجيل متاح يوم الخميس الموافق 1 صفر 1445ه‍/ 17 أغسطس 2023م.

فيما أكدت أن انتهاء التقديم يكون يوم السبت الموافق 3 صفر 1445ه‍/ 19 أغسطس 2023م.

وشددت الجامعة السعودية الإلكترونية على ضرورة التعجيل بسداد الرسوم الدراسية المتأخرة (إن وجدت) وذلك حتى يتمكن الطالب من تسجيل مقرراته الدراسية.

ولفتت الجامعة إلى أن سداد الرسوم متاح مباشرة بعد إتمام التسجيل وفي حال عدم السداد خلال الفترة المعلنة في التقويم الأكاديمي فإنه يحق للجامعة حذف التسجيل آليًا، موضحة أنه يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية.