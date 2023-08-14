مسابقة ثقافية لذوي الهمم بمركز شباب شرق سمهود بقنا

نظم مركز شباب الشرقي سمهود التابع لإدارة شباب أبوتشت، اليوم الاثنين الموافق ١٤من اغسطس ٢٠٢٣، مسابقة ثقافية لذوي الهمم والقدرات الخاصة، ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الوعي الثقافي وأهمية القراءة في مختلف المجالات واثراء الفكر وملكة الإبداع.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي تنمية المعلومات الثقافية وفتح مكتبات مراكز الشباب وخلق روح التنافس بين الطلائع.

وقال هاني محمد محي الدين مدير مركز شباب الشرقي سمهود، ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالمركز وضمن الفئة العمرية طلائع واستفاد منه ١٠ طليع.

وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و مصطفى ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، وأنور محمد صدقي مدير عام الادارة والاستاذ رجب عبداللاه محمد مسؤل خدمات الشباب بالادارة، وهاني محمد محي الدين مدير مركز شباب الشرقي سمهود.