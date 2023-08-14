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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يعلن أسماء الفائزين بعضوية رابطة الأندية

أحمد دياب
أحمد دياب

 أعلن اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي عن الفائزين بعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية في الدورة الجديدة، على أن يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس مساء غدٍ.

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أمير مرتضي يعتذر في خطاب رسمي على ترشحه لعضوية رابطة الأندية

 وفاز كل من أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول بالتزكية، بعد انسحاب أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.

 ويقام في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمجلس إدارة الرابطة، والذي يشهد انتخاب رئيس الرابطة ونائب الرئيس.

 وكان أحمد مرتضى منصور مرشح الزمالك قد أعلن انسحابه بشكل رسمي بعدما تم ترشيحه من النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.

 

 