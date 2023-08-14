إجراء تعديلات بمخططات تفصيلية في قرى بنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من الموضوعات وطلبات من المواطنين يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات وترحيل وإلغاء وإضافة شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي بدأ بعزف السلام الوطني بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام والعميد أركان حرب محمد سميرالمستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذة لمياءالعربي مدير المجالس واللجان المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية

ووافق المجلس على طلب مقدم من أحد المواطنين لإدارة التخطيط العمراني متضمناً التماس بتغيير استخدام قطعة أرض يمتلكها بناحيةالحلابية مركز بني سويف من تجاري إلى سكنى،بالإضافة إلى الموافقة على طلب لمواطن يلتمس فيه إلغاء شارع بالمخطط التفصيلي يمر بقطعة أرض يمتلكها بقرية اهناسيا الخضراء، وكذا الموافقة على إلغاء شوارع داخلية مارة بمنزل إحدى المواطنات بقرية بني بخيت التابعة لمجلس قروي بلفيا مركز بني سويف

كما وافق المجلس على طلب تقدم به أهالي قرية منشأة كساب التابعة لمجلس قروي النويرة مركز اهناسيا ، يلتمسون فيه الموافقة على رفع مقترح مدرسة تعليم أساسي من على الأرض الخاصة بهم ، بجانب الموافقة على رفع مقترح مدرسة إعدادي على قطعة أرض يمتلكها بعض أهالي قرية هلية مركز ببا، فضلاً عن الموافقة على طلب التماس بإضافة شارع بعرض 6 متر بالمخطط التفصيلي المُعتمد لقرية دنديل مركز ناصر، وأيضاً الموافقة على إلغاء شارع بعرض 6 متر بالحد البحري بقطعة أرض يمتلكها أحد مواطنى القرية

وتمت الموافقة على ترحيل شارعين وإضافة شارع آخر بقطعة أرض بقرية أفوة وإلغاء شارعين بعرض 4 متر بالحد البحري والقبلي لقطعة أرض ملك أحد المواطنين بقرية دلاص مركز ناصر،والموافقة على إلغاء شارع بقرية شاويش مركز اهناسيا يمر فوق منازل بعض المواطنين القائمة على الطبيعة ، وكذا إلغاء شارع مدرج على خريطة المخطط التفصيلي بقرية العواونة لمرور الشارع بقطع الأرض خاصتهم

FB_IMG_1692035212995

FB_IMG_1692035209902