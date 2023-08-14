سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات، اليوم الاثنين، منخفضاً بنحو 52.33 نقطة ليقفل عند مستوى 11493.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 232 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: عذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل، والدوائية، والبابطين، وإعمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أيان، ودار المعدات، وذيب، والسعودي الفرنسي، وجبل عمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.35% و7.05%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، ومجموعة الحكير، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وعذيب للاتصالات، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم الاثنين منخفضاً بواقع 110.26 نقاط ليقفل عند مستوى 23488.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.7 مليون ريال , وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على انخفاض

بورصة البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم تعاملاته، عند مستوى 1,963.84 نقطة بانخفاض بلغ قدره 9.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 763.50 نقطة بانخفاض بلغ قدره 5.62 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة، 3 ملايين و864 ألفًا و650 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونان و94 ألفًا و693 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 114 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على انخفاض بـ 69.64 نقطة، أي بنسبة 0.65 %، ليصل إلى مستوى 10708.35 نقاط.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 150 مليونًا و599 ألفًا و796 سهمًا، بقيمة 385 مليونًا و143 ألفًا و475.164 ريالًا قطريًّا، نتيجة تنفيذ 17194 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.