انطلاق مبادرة "كن مستعدا" بجامعة الأقصر ضمن برنامج التعليم العالي

انطلقت اليوم بجامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بمبادرة "Be Ready "، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة، بتنفيذ شركة آي كارير لخدمات التعليم عن بعد، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بحضور الدكتور قرشي سعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء عبد الستار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



أوضح الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن مبادرة "Be Ready، تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن رئيس الجامعة جهود الوزارة في إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف؛ والذي يعد خطوة واعدة؛ لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة.

وأوضح محمد عبد الهادي مدير عمليات بمؤسسة الألفي للتنيمة البشرية والاجتماعية، القائمة على تنفيذ المبادرة، أن مدة التدريب تشمل خمسة أيام، يتم خلالها تدريب الطلاب وتزويدهم بمهارات " soft skills" لتأهيلهم لسوق العمل، وربط مايتم دراسته بمجالات الواقع المهني، وتوظيف مهاراتهم في المجالات المناسبة في سوق العمل.