فوائد فيتامين "ب" .. أبرزها دعم المناعة

يحتوي فيتامين ب على مجموعة من المغذيات النباتية المعروفة باسم الفلافونويد، والمعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة، التي تلعب دورًا مهمًا في حماية خلايانا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة الضارة، مما يقي من الأمراض المزمنة ودعم طول العمر بشكل عام، وفيما يلي نستعرض أبرز الفوائد الصحية لفيتامين ب

صحة القلب

ارتبطت مركبات الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد تساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقليل الالتهابات، وكلها تساهم في صحة القلب والأوعية الدموية.

دعم المناعة

يمكن لبعض مركبات الفلافونويد أن تعزز الاستجابة المناعية للجسم، ما يساعد على درء العدوى والأمراض.

حماية الجلد

تُظهر بعض مركبات الفلافونويد خصائص واقية من الضوء، ما يساعد على حماية الجلد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

التأثيرات المضادة للالتهابات

تمتلك الفلافونويد أيضًا خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في إدارة الالتهابات المزمنة والحالات المرتبطة بها.