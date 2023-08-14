تحذير من بكتيريا قاتلة.. أهم 5 نصائح تحمي من سرطان المعدة

في حالة الإصابة بمرض سرطان المعدة، تحدَّثَ تغيرات طفيفة في الحمض النووي لخلايا المعدة، مما يؤدى إلى تكاثرها الزائد ثم تراكمها، مكونًا نموًا غير طبيعي يسمى الأورام.

أهم 5 نصائح تحمي من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة:

وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إليك أهم وأفضل 5 نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المعدة، حسبما أفاد أطباء الأورام.

أهم 5 نصائح تحمي من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة

1- الخضراوات الصليبية:

الخضراوات الصليبية غنية بالمواد الكيميائية النباتية، مثل سلفورافان، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان، ومن الممكن أن نحصل عليها من عدة مصادر مثل: البروكلي، والكرنب وبراعم بروكسل، واللفت ، والفجل، والقرنبيط.

2- الثوم:

يحتوي الثوم على الأليسين الذي يمتلك خصائص مضادة للسرطان، إذْ إن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم قابلة للذوبان في الدهون والماء وتظهر آثارًا مضادة للسرطان عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، واستقلاب المواد المسرطنة، وتعزيز الاستجابة المناعية.

3- فواكه حمضيات:

البرتقال والجريب فروت والليمون من المصادر الممتازة لفيتامين سي، والتي تم ربطها بالوقاية من الإصابة بسرطان المعدة، إذْ إن فيتامين C قد يقلل من نمو وانتشار الخلايا السرطانية ويعمل أيضًا كعلاج ضد أنواع معينة من السرطان.

4- الحد من تناول اللحوم المصنعة:

تم ربط اللحوم المصنعة والأطعمة المحفوظة بالملح أو التدخين بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء، إذْ تم تصنيف اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن على أنها مادة مسرطنة من المجموعة 2A مما يعني أنها ربما تسبب السرطان وقد يساعد تجنب هذه الأطعمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

5- تلقي علاج لجرثومة المعدة H Pylori:

هذا عامل مهم جدًّا تحدث عدوى جرثومة المعدة أو الملوية البوابية عندما تصيب بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري معدتك، وإذا أصبت بـ H Pylori، فتأكد من حصولك على العلاج نفسه لأن عدوى H Pyloriهي عامل خطر كبير للإصابة بسرطان المعدة.

جدير بالذكر أنه وفقًا لخبراء الصحة، فإن أكثر من 40 % من السكان البالغين في العالم مصابون بهذه البكتيريا المعينة، والتي تشمل أعراضها ألمًا خفيفًا أو حارقًا في المعدة، وفقدان الوزن غير المبرر والقيء الدموي.