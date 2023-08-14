عاجل
بسمة وهبة: الإخوان جماعة خبيثة تسعى لإشعال الفتنة الطائقية (فيديو)
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

المجلس الانتقالي بالنيجر يحيل الرئيس بازوم للمحاكمة.. فيديو

الرئيس النيجري محمد
الرئيس النيجري محمد بازوم

لا تزال وتيرة الأحداث في النيجر تتصاعد بشكل تسارع ما بين جهود إفريقية ودولية مستمرة في الخارج وقرارات وتحركات، في الداخل، ففي أحدث تطور مفاجئ شهدته النيجر أعلن قادة المجلس الانتقالي محاكمة الرئيس محمد بازوم.

 عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًّا بعنوان "في تطور مفاجئ.. المجلس الانتقالي بالنيجر يقرر محاكمة الرئيس محمد بازوم"، وفي بيان أذيع على التلفزيون الوطني، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي إنه تم جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة بازوم على التهم التي وجهها المجلس إليه.

txt

الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على النيجر ويدعو للإفراج عن بازوم

txt

ابنة بازوم تكشف ظروف احتجازه وتصف وضع أسرتها بـ"المُعقد للغاية"

 الاتهامات الموجهة لبازوم شملت الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي بالتعاون مع شركاء محليين وأجانب، كما اعتبر المجلس الانتقالي أن الرئيس بازوم أجرى تبادلات تخل بمصلحة الوطن مع رعايا ورؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية.

 البيان الذي تلاه المتحدث باسم المجلس لم يغفل إرسال إشارة إلى المجتمع الدولي حول وضع الرئيس بازوم المحتجز، مؤكدًا أنه مازال يتمتع بجميع وسائل التواصل وأن الجيشَ لم يدخل مقر إقامته.

مواد متعلقة

أمريكا تدعو للإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم

رئيس وزراء النيجر المعزول يأمل في إنهاء الانقلاب وإطلاق سراح بازوم

بايدن يدعو للإفراج الفوري عن بازوم والحفاظ على الديمقراطية

المجلس العسكري بالنيجر يعتقل 5 وزراء من حكومة محمد بازوم

رئيس النيجر السابق: أبذل جهدي للإفراج عن بازوم وهناك أمل للعودة للوضع الدستوري

المجلس الانتقالي في النيجر يعتقل عددا من المسؤولين حلفاء بازوم

للمرة الخامسة..عزل رئيس النيجر محمد بازوم وفرض حظر التجوال

أنباء عن تنحي رئيس النيجر محمد بازوم