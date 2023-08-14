المجلس الانتقالي بالنيجر يحيل الرئيس بازوم للمحاكمة.. فيديو

لا تزال وتيرة الأحداث في النيجر تتصاعد بشكل تسارع ما بين جهود إفريقية ودولية مستمرة في الخارج وقرارات وتحركات، في الداخل، ففي أحدث تطور مفاجئ شهدته النيجر أعلن قادة المجلس الانتقالي محاكمة الرئيس محمد بازوم.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًّا بعنوان "في تطور مفاجئ.. المجلس الانتقالي بالنيجر يقرر محاكمة الرئيس محمد بازوم"، وفي بيان أذيع على التلفزيون الوطني، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي إنه تم جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة بازوم على التهم التي وجهها المجلس إليه.

الاتهامات الموجهة لبازوم شملت الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي بالتعاون مع شركاء محليين وأجانب، كما اعتبر المجلس الانتقالي أن الرئيس بازوم أجرى تبادلات تخل بمصلحة الوطن مع رعايا ورؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية.

البيان الذي تلاه المتحدث باسم المجلس لم يغفل إرسال إشارة إلى المجتمع الدولي حول وضع الرئيس بازوم المحتجز، مؤكدًا أنه مازال يتمتع بجميع وسائل التواصل وأن الجيشَ لم يدخل مقر إقامته.