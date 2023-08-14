دي بروين يغيب عن لقاء السيتي أمام إشبيلية في السوبر الأوروبي

تأكد عدم مشاركة كيفن دي بروين في لقاء فريقه مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم .

حيث غاب عن تشكيلة الفريق الفائز بدوري البريميرليج الموسم الماضي ودوري الأبطال الأوربي،بعدما تجددت إصابة لاعب الوسط في عضلات الفخذ الخلفية أمام بيرنلي في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر الدولي البلجيكي للخروج من الملعب في الدقيقة 36 من فوز سيتي 3-صفر على بيرنلي الجمعة الماضي.

كان دي بروين قد خرج مصابا من نهائي دوري الأبطال في يونيو الماضي، وقال المدرب بيب جوارديولا إن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية تجددت.

وأعلن جوارديولا تشكيلة من 22 لاعبا لكأس السوبر الأوروبية التي تقام في أثينا يوم الأربعاء بين سيتي بطل دوري الأبطال وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي.