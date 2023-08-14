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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية.. أبرزها السمنة وقلة النشاط

كشف عن الأمراض غير
كشف عن الأمراض غير السارية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية، موضحة أن أسباب الإصابة بهذه الأمراض هو الخمول البدني وقلة النشاط والتغذية غير السليمة، واستهلاك الكحول وارتفاع ضغط الدم، واستهلاك التبغ، والسمنة، كما أنه من الممكن أن يرجع الإصالة بالأمراض غير السارية إلى عامل الوراثة.

 أسباب الإصابة بـ الأمراض غير السارية

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أكدت الدكتورة  نهى عاصم ، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ومستشار وزير الصحة ، أن الأمراض السارية تنتقل من شخص لآخر سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الحشرات أو الحيوانات وقد تكون ميكروبات ، وفيروسات ، وطفيليات.

 

 

وأوضحت اليوم السبت، أن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكري والقلب والشرايين والسرطان والسمنة متصدرة أسباب الوفاة في العالم .

 

وأشارت إلى أن  نسب الإصابة بالأمراض غير السارية في العالم تتراوح  5 : 20 %  بدول العالم، لافتة إلى أن الأوبئة الأشد فتكا فى القرن الرابع عشر كان الطاعون الذى فتك بحياة 200 مليون شخص .

وأوضحت أن الأوبئة الفيروسية تختلف عن الأوبئة البكتيرية، إذ إن كوفيد 19، سارس، الانفلونزا الأسبانية والتى ظهرت فى أوائل القرن العشرين أدت لوفاة 56 مليون شخص تعد أوبئة فيروسية.

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