أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية.. أبرزها السمنة وقلة النشاط

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية، موضحة أن أسباب الإصابة بهذه الأمراض هو الخمول البدني وقلة النشاط والتغذية غير السليمة، واستهلاك الكحول وارتفاع ضغط الدم، واستهلاك التبغ، والسمنة، كما أنه من الممكن أن يرجع الإصالة بالأمراض غير السارية إلى عامل الوراثة.

أسباب الإصابة بـ الأمراض غير السارية

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أكدت الدكتورة نهى عاصم ، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ومستشار وزير الصحة ، أن الأمراض السارية تنتقل من شخص لآخر سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الحشرات أو الحيوانات وقد تكون ميكروبات ، وفيروسات ، وطفيليات.

وأوضحت اليوم السبت، أن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكري والقلب والشرايين والسرطان والسمنة متصدرة أسباب الوفاة في العالم .

وأشارت إلى أن نسب الإصابة بالأمراض غير السارية في العالم تتراوح 5 : 20 % بدول العالم، لافتة إلى أن الأوبئة الأشد فتكا فى القرن الرابع عشر كان الطاعون الذى فتك بحياة 200 مليون شخص .

وأوضحت أن الأوبئة الفيروسية تختلف عن الأوبئة البكتيرية، إذ إن كوفيد 19، سارس، الانفلونزا الأسبانية والتى ظهرت فى أوائل القرن العشرين أدت لوفاة 56 مليون شخص تعد أوبئة فيروسية.