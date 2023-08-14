رتوش أخيرة تفصل ميتروفيتش إرتداء قميص الهلال السعودي

يسعى مسؤولو نادي الهلال السعودي الى مواصلة تدعيم صفوف الفريق الأول، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري لتحقيق الهدف المطلوب بالتتويج بالألقاب.

و اقترب الزعيم من حسم التعاقد مع أليكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

و باتت المفاوضات بين ميتروفيتش والهلال السعودي تفصلها رتوش أخيرة للإعلان عن الصفقة بصفة رسمية.

و تداولت تقارير صحفية فى حالة إتمام الزعيم التعاقد مع لاعب فولهام ستبلغ قيمة العقد ملبغ 25 مليون يورو سنويا.