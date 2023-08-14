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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رتوش أخيرة تفصل ميتروفيتش إرتداء قميص الهلال السعودي

أليكسندر ميتروفيتش
أليكسندر ميتروفيتش

يسعى مسؤولو نادي الهلال السعودي الى مواصلة تدعيم صفوف الفريق الأول، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري لتحقيق الهدف المطلوب بالتتويج بالألقاب.

 

 و اقترب الزعيم من حسم التعاقد مع أليكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

و باتت المفاوضات بين ميتروفيتش والهلال السعودي تفصلها رتوش أخيرة للإعلان عن الصفقة بصفة رسمية. 

 

و تداولت تقارير صحفية فى حالة إتمام الزعيم التعاقد مع لاعب فولهام ستبلغ قيمة العقد ملبغ 25 مليون يورو سنويا.