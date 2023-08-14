سمية الخشاب تركب الموجة بفستان شبك شفاف وتثير الجدل بجرأتها على البحر (شاهد)

احتلت الفنانة سمية الخشاب حديث الجمهور وتريندات مواقع التواصل الإجتماعي بعد ساعات من طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أركب على الموجة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بعدد مشاهدات اقترب من 2 مليون مشاهدة.

سمية الخشاب تطل بجرأة في كواليس كليب "اركب على الموجة”

حرصت سمية الخشاب على مشاركة جمهورها مجموعة صور بإطلالة جريئة من كواليس تصوير الكليب، خطفت فيها أنظار الجمهور بجمالها، وأرفقتها بتعليق: "شوفوا الكليب علي يوتيوب بحبكم .. اركب على الموجة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

سمية الخشاب

سمية الخشاب عبر انستجرام

أطلت سمية الخشاب بلوك مثير ولافت، حيث ارتدت فستان جريء وقصير مصمم من الدانتيل الأسود الشفاف، مكشوف الأكمام، ومزود ببطانة عند منطقتي الصدر والبطن، فيما تزينت بمجموعة اكسسوارات بنفس اللون، مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الرشيق الممشوق.

سمية الخشاب

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سمية الخشاب على الشعر المستعار، حيث ارتدت باروكة شعر باللون الأصفر الفاتح وتركت خصلاتها تنسدل بانسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

سمية الخشاب

سمية الخشاب تسخر من أحمد سعد ولا تبالي

على صعيد آخر، سخرت سمية الخشاب من ظهور طليقها المطرب أحمد سعد بالزي الخليجي في كليب أغنيته الجديدة "هلا بيك يا مدلع"، قائلة: "لا مش كده يا طويل العمر"، مع وضع وجه تعبيري ضاحك، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "تويتر"، الأمر الذي تفاعل معه عدد من متابعيها ما بين مؤيد ومعارض لتعمدها السخرية منه دائمًا في حين أنه يتجاهلها وينسب الفضل في نجاحه إلى زوجته دون الإلتفات إليها.

سمية الخشاب وأحمد سعد



سمية الخشاب تعيش حالة من النشاط الفني

تنشغل الفنانة سمية الخشاب حاليًا في تصوير مسلسل "أرواح خفية" مع المخرج إبرام نشأت، والذي تجسد فيه دور مدرسة بمشاركة عدد كبير من الأطفال ويتحدث عن القدرات غير العادية.

سمية الخشاب

في الوقت نفسه، انتهت الفنانة سمية الخشاب من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "التاروت"، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي قريبًا، وياشركها بطولته النجوم رانيا يوسف، وناهد السباعي ، ومحمد عز، كما يحل كل من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح و سعيد يحيى ضيوف شرف بالفيلم، وهو من إنتاج روتانا وشركة الكينج للمنتج بلال صبري، وتأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.