سمية الخشاب وأحمد سعد..قصف جبهات متبادل لا ينتهي: مش كده ياطويل العمر

لم تمل الفنانة سمية الخشاب من السخرية على طليقها المطرب أحمد سعد، فدائمًا ما تحرص على مداعبته بشكل غير مباشر والسير على خطى التريند، من خلال التغريدات التي تشارك بها متابعيها وتتضمن تلميحات مفهومة حول أمر ما يتعلق به، والتي كانت آخرها كليبه الأخير "هلا بيك يا مدلع".

سمية الخشاب تسخر من أحمد سعد على طريقتها الخاصة

سخرت سمية الخشاب من ظهور أحمد سعد بالزي الخليجي في كليب أغنيته الجديدة "هلا بيك يا مدلع"، قائلة: "لا مش كده يا طويل العمر"، مع وضع وجه تعبيري ضاحك، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "تويتر"، الأمر الذي تفاعل معه عدد من متابعيها ما بين مؤيد ومعارض لتعمدها السخرية منه دائمًا في حين أنه يتجاهلها وينسب الفضل في نجاحه إلى زوجته دون الإلتفات إليها.

سمية الخشاب وأحمد سعد

أحمد سعد يثير غضب الشعب الخليجي بتصرف صادم

في الوقت نفسه، أثار الفنان أحمد سعد غضب الشعب الخليجي بعد تداول لقطات من كليب أحدث أغانيه "هلا بيك يا مدلع"، وهو يرتدي الزي الخليجي، للمرة الأولى، وتزين بمجموعة من السلاسل والإكسسوارات الذهبية اللافتة.

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ارتداء الفنان أحمد سعد لمجموعة من السلاسل والإكسسوارات الضخمة على العباءة الخليجية، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة للشعب الخليجي وعاداته وتقاليده، مشيرين إلى أن رجال الخليج لا يتزينون بأي إكسسوارات، حينما يعتمدون الزي الرسمي في إطلالاتهم، في حين شبهه البعض الآخر بالنساء.

أحمد سعد بالزي الخليجي

سمية الخشاب تسخر من إطلالة أحمد سعد في حفل جدة: وأنا أقول لبسي راح فين

لم تكن هذه المرة الأولى للفنانة سمية الخشاب التي تستغل فيها الهجوم على أحمد سعد، ففي وقت سابق استغلت الموقف المحرج الذي تعرض له في حفله الأخير ضمن حفلات موسم جدة، بعد ظهوره بإطلالة صادمة وملابس شفافة وصفها الجمهور بالنسائية، وحرصت على مواكبة التريند بالسخرية منه بتغريدات غامضة ومثيرة للجدل، الأمر الذي جعلها تتصدر تريند تويتر خلال الساعات الأخيرة.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر": "وأنا أقول لبسي راح فين؟!"، ثم تبعتها بتغريدة أخرى قائلة: "عليكي هدوم"، في إشارة منها لأغنية أحمد سعد "عليكي عيون"، الأمر الذي فسره الكثيرون بأنها تقصد السخرية منه، ولكنها قامت بحذف الأخيرة بعد هجوم الكثيرين عليها، كما أكد البعض أن التغريدة منسوبة إليها ولم تكتبها من البداية.

سمية الخشاب وأحمد سعد

أحمد سعد يحرج سمية الخشاب على الملأ بعد سخريتها منه

سرعان ما أحرج المطرب أحمد سعد طليقته سمية الخشاب برد فعله على سخريتها منه وجاء ذلك على هامش حضوره حفل توزيع جوائز "ميدل إيست ميوزك أورد" MEMA في مدينة العلمين الجديدة، ليؤكد أنه لم يشعر بالإستياء تجاهها عقب تصريحاتها الأخيرة عنه مؤكدًا أنها واحدة ضمن جمهوره ولها الحق في إنتقاده بهدف الخوف على مصلحته كفنان، متابعًا: "سمية الشباك، قصدي سمية الخشاب تقول اللي هي عايزاه، وكل واحد يقول اللي هو عايزه".

أضاف أحمد سعد: "هما كلهم جمهوري وكلهم ناس عايزين مصلحتي، وإنها ترقص على أغنيتي أكيد هي بتحب تشجعني دايماً وأكيد بتحبّلي الخير وإني أكون ناجح، وأكيد الناس مش عايزة تصطاد ليا الأخطاء، كلهم عايزنّي أبقى أحسن وبقيت بالفعل".

سمية الخشاب وأحمد سعد

وتطرق أحمد سعد خلال حواره للتعليق على انتقادات الجمهور اللاذعة التي تعرض لها أيضًا بسبب ارتدائه ملابس شفافة وقال: "بشكر كل الناس اللي هاجمتني، لأنهم شايفين إني فرد من أسرتهم وواحد منهم ومارضيوش عليا كده إني ألبس حاجة وحشة، حسيت إني جوا كل بيت وجوا كل أسرة".

واستكمل أحمد سعد: "مش هظهر كده تاني، ولو في حاجة شبك هخيطها أنا على إيدي"، متابعًا: "الناس شايفنِّي في حتة تانية وجوا بيوتهم وأسرتهم، ياما ناس لبست كده ولبست حاجات تانية، ولكن أنا فعلاً مش من الناس اللي بتصر على الحاجات الغلط، وبطلع أقول أنا غلط طالما معجبهمش".