شباب ورياضة سوهاج تشارك في اللقاء الحواري لشباب طهطا

التقى الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بسوهاج بجمع كبير من شباب مركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوھاج بمركز شباب عرب بخواج بحضور يسرى كفافى وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة ومديرى الإدارات المركزية ورؤساء الاقسام خلال اللقاء الحوارى المفتوح ضمن سلسلة اللقاءات التى تعقدها المديرية مع الشباب للاستماع إلى آراءهم وطرح أفكارهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.



بدأ اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم استمع الحضور لآيات من القرآن الكريم لأحد أعضاء مركز شباب عرب بخواج اعقبه ترحيب إبراهيم محروص مدير إدارة الشباب والرياضة بطهطا بوكيل الوزارة والحضور ومراكز الشباب والكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب بالإدارة ثم عقدت إدارة البرلمان والتعليم المدنى جلسة حوارية لبرلمان شباب الإدارة.



تم عرض فيديوهات لحياة كريمة بمحافظة سوهاج وفيديوهات لانجازات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ثم كلمه الدكتور محمد فريد شوقى التى جاء فيها أنه من ضمن اولويات تعليماته الصريحة عدداً من الملفات الهامة أهمها متابعة المراكز وصيانتها وتطويرها بشكل دائم ومستمر والعمل على زيادة مواردها فضلا عن العديد من الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بعمل وأداء تلك المراكز بما يضمن جودة الخدمات الشبابية والرياضية المقدمة للمواطنين بصفة عامة والنشء والشباب بصفة خاصة.



واستمع وكيل الوزارة لطلبات فريق قادرون باختلاف ووعد بتنفيذ طلباتهم ورغباتهم كما شرح ووضح وكلاء المديرية للشباب وللرياضة الأنشطة والمشاريع والفاعليات التى تنفذ فى مراكز الشباب.



كما تطرق اللقاء إلى الاستماع لتساؤلات الشباب الحضور فى كافة المجالات فيما يخص الشاب والفتاة ومناقشة بعض المعوقات التى تواجه المراكز وبحث السبل لحلها وتنفيذ طلبات الشباب المشاركين فى اللقاء الحوارى.



يأتى ذلك تحقيقاً لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع الفئات والأعمار من أهالى المنطقة المحيطة بكل منها.



واختتم اللقاء بتكريم فريق الكارتية بمركز شباب بنهو الحاصلين على المراكز الأولى فى منطقة سوهاج وبطولة الجمهورية وتكريم فريق جوالة مركز شباب السوالم الحاصل على المركز الأول فى خطة أنشطة الجوالة على مستوى المحافظة.



والتقط الدكتور محمد فريد شوقى الصور التذكارية مع فريق كارتية مركز شباب بنهو وفريق جوالة مركز شباب السوالم وأعضاء الكيانات الشبابية وهم سند شباب الصعيد ومراكز شباب مصر واعضاء البرلمان واعضاء الجوالة والأندية التطوعية.