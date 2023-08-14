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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تكافل المحامين تناشد بسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة قبل 31 ديسمبر.. بالأسماء

نقابة المحامين
نقابة المحامين

 أهابت إدارة التكافل الاجتماعي بالنقابة العامة للمحامين، بالأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات من عام 2019 وحتى 2023 قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك تجنبًا للفصل النهائي من الصندوق، وفقًا للائحة.

 وأرفقت نقابة المحامين في بيان لها أسماء المحامين المتأخرين في السداد، مناشدة بسرعة التوجه للإدارة لسداد الاشتراكات.

 كما أعلنت الإدارة عن إرسالها خطابات بعلم الوصول للمحامين، الواردة أسماؤهم بالكشوف الآتية للتنبيه بسداد الاشتراكات المتأخرة.

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