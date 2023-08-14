تفعيل خطة الدولة في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية والخدمية والعامة بقرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء،وذلك من خلال التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسئولي شركات المرافق والكهرباء بإتخاذ كافة التدابير للتنفيذ الفعلي لترشيد الاستهلاك دون التأثير على المستشفيات أو الجهات والمنشآت الحيوية والهامة التي تحتاج إلى الكهرباء.

كما أكد المحافظ على متابعة وتفعيل إجراءات الترشيد بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية و الخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل.

مؤكدا على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المحال والمولات التجارية للتأكيد على تخفيض الإضاءة القوية .

و كذلك إضاءة لوحات الإعلانات على الواجهات الخاصة بها ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بجانب متابعة قرار الحكومة بالعمل "أونلاين من المنزل" أيام الآحاد خلال أغسطس الجاري، للإدارات والجهات المعنية بالقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة و لمياء العربي مدير المجالس واللجان محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.