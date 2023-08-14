أماكن بيع الكتب الخارجية المستعملة بأسعار رمزية

شهدت اسعار الكتب المدرسية الخارجية، ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الدراسي الحالي، ويعاني الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بسبب ارتفاع الاسعار، ويفكر الكثير من الطلاب في البدائل المتاحة للكتب الخارجية.

اسعار الكتب المدرسية الخارجية

ومن الممكن أن يكون الكتب المستعمل هو الحل للطلاب وأولياء الأمور، للتخفيف المعاناة عن الطلاب، وذلك بالتزامن مع ارتفاع اسعار الكتب الخارجية العام الدراسي الحالي 2023\2024.

وتقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية، الأماكن التي يتوفر فيها الكتب المستعملة في القاهرة والمحافظات:

1ـ سور الأزبكية

سور الأزبكية لبيع الكتب الخارجية المستعملة

سور الأزبكية، هو مكان يوجد بجوار ميدان العتبة والأوبرا بجوار محطة مترو العتبة، حيث يوجد بهذا المكان كل أنواع الكتب المستعملة سواء الدراسية أو غيرها بأسعار بسيطة جدا.

2ـ سور جامعة القاهرة

سور جامعة القاهرة يوجد به كل أنواع الكتب المستعملة بأسعار متفاوتة، ويقع هذا السور بالقرب من الجامعة.

3ـ سور السيدة زينب

سور السيدة زينب يوجد به كل أنواع الكتب القديمة والروايات بأسعار رمزية، ويقع بالقرب من محطة مترو السيدة زينب.

4ـ سور دار القضاء العالي

سور دار القضاء العالي يوجد به كل أنواع الكتب المستعملة والقديمة بأسعار رمزية، ويقع في منطقة وسط البلد بالقرب من دار القضاء العالي، ويمتد السور حتى شارع نقابة الصحفيين.