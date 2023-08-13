صفحات السوشيال تحارب غلاء الكتب الخارجية بمبادرات المستعمل.. تفاصيل

أثارت أسعار الكتب الخارجية جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وبين أولياء الأمور، بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية عن الأعوام الماضية.

وعلى الرغم من أن الأمر في بدايته كان عبارة عن شائعة عن سعر كتاب الأضواء والذي وصل سعره إلى 670 جنيها، وسلاح التلميذ 700 جنيه، وكتاب المعاصر 1000 جنيه بحسب منشور انتشر على صفحات مواقع التواصل، وهو ما تبين كذبه فيما بعد وأن أغلى كتاب خارجي لم يصل لـ300، إلا أن الأسعار الموجودة أعتبرها الكثيرون مبالغ فيها، خاصة فى ظل حاجة الكثير من الأسر للكتب الخارجية لأكثر من طفل بالمراحل التعليمية.

تريند الكتب الخارجية

فيما تصدر هاشتاج "الكتب الخارجية" قائمة تريند الأكثر تداوًلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا تعليقات بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، والتساؤل عن السبب الحقيقي وراء غلاء أسعار الكتب الدراسية الخارجية.

وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا تتسأل عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، والذي يمثل عبئًا واضحًا علي ميزانية الأسرة، إذ تعتبر الكتب الخارجي أحد أهم الأساليب التي يعتمد عليها الكثير من الطلاب في الدراسة.

مبادرات محاربة غلاء الكتب

من جهة أخرى طفت على السطح العديد من المبادرات لمحاربة غلاء الكتب الخارجية، من قبل الأسر والمعلمون الذين بدأوا في مزوالة الدروس الخصوصية، فأعلنوا عن عدم حاجتهم للكتب الخارجية من إصدار هذا العام، واستغنائهم عنها بالتصوير أو بالكتب المستعملة، أو إصدارات العام الماضي والتي تكون أسعارها أقل للنصف بمقارنة بالأسعار الجديدة.

فنشر أحد المعلمين ويدعى س.أ على حسابه على موقع " الفيس بوك" قائلًا " بعد غلاء الكتب لو المجموعة كلها معاها كتب العام الماضي طالما نفس المنهج مفيش مشكلة" ، بينما نشر آخر " السلام عليكم.. قررت مطلبش من أي ولي امر كتاب خارجي جديد .. الكتب pdf اهي تقدروا تصوروهم يا شباب وربنا يعين كل ولي امر على غلاء المعيشه".

صفحات الكتب المستعملة

كما انتشرت على مواقع التواصل صفحات لبيع الكتب المستعملة، فنشرت أحدى الصفحات "هسيب البوست دا هنا ي جماعة علشان اللي محتاج يعرض ويببع الكتب بتاعت السنه السابقه علشان غلاء الأسعار"، وناشد حساب آخر " بسبب غلاء أسعار الكتب ممكن نكتب بالرصاص واخر السنة نديهم لحد مش مقتدر محتاجهم ده أبسط مساعده ..بدل ما نرميهم ويبقى صعب ان يستخدمهم ويحل فيهم ، ولو مقتدر تجيب جديد لحد هات .. ساعدوا بعض في ظروف دي".