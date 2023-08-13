الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

اسعار الكتب الخارجية
اسعار الكتب الخارجية

تفصلنا أسابيع قليلة عن بداية العام الدراسى الجديد، حيث يبدأ أولياء الأمور مع بداية كل عام على شراء الكشاكيل، والأقلام، والملابس المدرسية، والكتب الخارجية.

txt

صفحات السوشيال تحارب غلاء الكتب الخارجية بمبادرات المستعمل.. تفاصيل

txt

" الأدوات المكتبية" تكشف سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

txt

أسعار الكتب الخارجية تخطت 500 جنيه.. شعبة الأدوات المكتبية تكشف الحقيقة (فيديو)

وأعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي الخريطة الزمنية لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث تنطلق الدراسة في المدارس والجامعات 30 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة من قِبل أفراد الأمن الإداري بالمدارس والجامعات للحفاظ على سير العملية التعليمية دون حدوث أي معوقات.

ارتفاع أسعار الكتب الدراسية الخارجية

وقد اشتكى العديد من أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الكتب الدراسية الخارجية للفرد الواحد بشكل باهظ وفى حالة وجود طفلين أو أكثر ستكون التكلفة مرتفعة جدًا للفصلين مع أكثر من مادة، مما يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، بجانب تكلفة باقى الأدوات المدرسية والشنط والملابس والأحذية في ظل ارتفاع الأسعار الناتجة عن التضخم وارتفاع سعر الدولار.

الكتب الخارجية

وكشف بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، عن السبب فى ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، مؤكدًا أن السبب هو ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج كالورق والطباعة، إضافة إلى زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقال فى تصريحات تلفزيونية، إن الكتب الخارجية مهمة جدًا للطالب، مشيرًا إلى أن المدرسين يعتمدون بشكل أساسي عليها في الدروس الخصوصية.

شركتان لإنتاج الورق في مصر

الكتب الخارجية

وأكد أن سعر الدولار قد ارتفع منذ شهر مارس وتطبيق التعويم، من 15 جنيهًا إلى 31، ووصل سعره في السوق الموازي إلى 38، منوهًا أن أسعار الورق ارتفعت من 15 ألف جنيه للطن، إلى 40 ألفًا، موضحًا أن هناك شركتين لإنتاج الورق في مصر وهما «إدكو» و«قنا»، قائلًا: "الأسعار للطن تتراوح ما بين 35 ألفًا إلى 37 ألفًا، وارتفاع سعر الدولار أثر في الإنتاج وعلى كل السلع واحتياجات المواطن".

الكتب الخارجية

مواد متعلقة

صفحات السوشيال تحارب غلاء الكتب الخارجية بمبادرات المستعمل.. تفاصيل

" الأدوات المكتبية" تكشف سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

أسعار الكتب الخارجية تخطت 500 جنيه.. شعبة الأدوات المكتبية تكشف الحقيقة (فيديو)

اسعار الكتب الخارجية نار والزيادة تعدت 200٪

أغلى كتاب بـ 290 جنيهًا.. حقيقة غلاء أسعار الكتب الخارجية للثانوية العامة

أولياء الأمور يحترقون بأسعار الكتب الخارجية