أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

تفصلنا أسابيع قليلة عن بداية العام الدراسى الجديد، حيث يبدأ أولياء الأمور مع بداية كل عام على شراء الكشاكيل، والأقلام، والملابس المدرسية، والكتب الخارجية.

وأعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي الخريطة الزمنية لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث تنطلق الدراسة في المدارس والجامعات 30 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة من قِبل أفراد الأمن الإداري بالمدارس والجامعات للحفاظ على سير العملية التعليمية دون حدوث أي معوقات.

ارتفاع أسعار الكتب الدراسية الخارجية

وقد اشتكى العديد من أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الكتب الدراسية الخارجية للفرد الواحد بشكل باهظ وفى حالة وجود طفلين أو أكثر ستكون التكلفة مرتفعة جدًا للفصلين مع أكثر من مادة، مما يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، بجانب تكلفة باقى الأدوات المدرسية والشنط والملابس والأحذية في ظل ارتفاع الأسعار الناتجة عن التضخم وارتفاع سعر الدولار.

الكتب الخارجية

وكشف بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، عن السبب فى ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، مؤكدًا أن السبب هو ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج كالورق والطباعة، إضافة إلى زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقال فى تصريحات تلفزيونية، إن الكتب الخارجية مهمة جدًا للطالب، مشيرًا إلى أن المدرسين يعتمدون بشكل أساسي عليها في الدروس الخصوصية.

شركتان لإنتاج الورق في مصر

الكتب الخارجية

وأكد أن سعر الدولار قد ارتفع منذ شهر مارس وتطبيق التعويم، من 15 جنيهًا إلى 31، ووصل سعره في السوق الموازي إلى 38، منوهًا أن أسعار الورق ارتفعت من 15 ألف جنيه للطن، إلى 40 ألفًا، موضحًا أن هناك شركتين لإنتاج الورق في مصر وهما «إدكو» و«قنا»، قائلًا: "الأسعار للطن تتراوح ما بين 35 ألفًا إلى 37 ألفًا، وارتفاع سعر الدولار أثر في الإنتاج وعلى كل السلع واحتياجات المواطن".