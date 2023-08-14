سيول الخير.. سقوط أمطار على سانت كاترين “في عز الحر”

شهدت مدينة سانت كاترين سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول، بالرغم من موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد مؤخرا، وأطلق عليها "سيول الخير".

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وعمت الفرحة بين أبناء البادية في الوديان الجبلية، وخرج السكان يحتفلون بسقوط الأمطار، لأنها تروي مزارعهم و تملأ الخزان الجوفي وتسقي الوديان، والتقطوا صورا تذكارية .

سقوط أمطار على سانت كاترين “في عز الحر”

وبمحافظة جنوب سيناء شهدت تقلبات في حالة الطقس وتساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة غير محملة بالرمال، وغطت سماء المدينة السحب، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة أي طوارئ.

ومن جانبه أكد اشرف النمر مدير مركز بحوث الموارد المائية، أن السيول سوف تؤدي لملأ الخزانات والسدود.

وقال على عبد البصير، نائب رئيس، مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت اليوم تساقط أمطار خفيفة استمرت لمدة 3 دقيقة، ولم تسفر هذه الأمطار عن تجمعات للمياه على الطرق، أو حدوث سيول حتى الآن.

وأوضح نائب رئيس المدينة، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الساعات المقبلة، خاصة أن السحب مازالت تعطي سماء المدينة.

وأكد أن الوحدة المحلية تلقت إخطارًا يفيد باحتمال سقوط أمطار على المدينة، لذا جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات حالة الطقس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن جميع الطرق التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي، ولم يجري غلق أي منها، وجرى تأمين السائحين الذين استقبلتهم المدينة اليوم على أعلى مستوى، والبالغ عددهم 400 سائح من مختلف جنسيات العالم.