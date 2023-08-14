حضري فطيرة البلوبيري بالليمون والجبن الكريمي

فطيرة البلوبيري بالليمون والجبن الكريمي من أطيب الحلويات الغربية بوصفة فطيرة محشوة بالتوت الأزرق، مع الجبن الكريمي الغني.

فطيرة البلوبيري بالليمون والجبن الكريمي

مقادير فطيرة البلوبيري بالليمون والجبن الكريمي

- مقادير العجينة :

دقيق : كوب وثلاثة ارباع الكوب

سكر : 2 ملعقة كبيرة

خل التفاح : ملعقة صغيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : كوب (باردة مقطّعة إلى مكعبات)

البيض : 1 حبة

- مقادير الحشوة :

التوت الأزرق : 2 كوب

سكر : ثلث كوب (+ 2 ملعقة كبيرة)

عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

النشاء : 2 ملعقة كبيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

جبن كريمي : 226 غرام

صفار البيض : 1 حبة

- البيض : 1 حبة (لدهن الوجه)

- سكر : حسب الرغبة (خشن / للوجه)

فطيرة البلوبيري بالليمون والجبن الكريمي

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: ضعي الدقيق، والسكر، والخل، والملح، في العجانة الكهربائية واعجني المكونات قليلاً، ثم أضيفي مكعبات الزبدة واخلطي قليلاً للحصول على حبيبات صغيرة.

اخلطي البيضة مع ملعقتين كبيرتين من الماء في وعاء جانبي صغير، ثمّ أضيفي المزيج إلى العجانة.

اعجني المكونات قليلاً حتى تتماسك العجينة مع الحرص على عدم إكثار العجن، ثم غلفي العجينة بالنايلون وأدخليها إلى الثلاجة لحوالي ساعة ونصف.

ادهني صينية فرن بالزبدة.

ضعي العجينة بين ورقتين زبدة وافرديها على شكل دائرة، ثم ضعيها في الصينية وأعيديها إلى الثلاجة لوقت الاستخدام.

لتحضير الحشوة: ضعي التوت الأزرق مع ثلث كوب السكر، وعصير الليمون الحامض، والملح، والنشا، في وعاء وقلبي المكونات بهدوء حتى تتداخل.

اخلطي الجبن الكريمي مع صفار البيضة وملعقتين السكر في وعاء آخر.

اسكبي مزيج الجبن فوق العجينة مع ترك مسافة من الأطراف فارغاً واحرصي على ترك كمية قليلة من مزيج الجبن جانباً.

وزّعي مزيج التوت الأزرق بالتساوي فوق الجبن، واثني أطراف العجينة قليلاً للداخل فوق الحشوة.

وزّعي كمية الجبن المتبقية فوق التوت الأزرق، وأدخلي الفطيرة إلى الثلاجة لحوالي 35 دقيقة.

ضعي صينية أخرى بشكل مقلوب على الرف الثاني من الأسفل في الفرن ثم أشعليه على حرارة 220 درجة مئوية.

إدهني وجه العجينة بالبيضة المخفوقة ورشيها بالسكر، ثم أدخليها إلى الفرن وضعيها فوق الصينية المقلوبة واتركيها لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج.

أخرجي الفطيرة من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد، ثم قطعيها وقدميها.