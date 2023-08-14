الدوري السعودي.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام الرائد

اعلن الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى اتحاد جدة عن تشكيله لمباراة الرائد، التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الاولى بالدوري السعودي لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل اتحاد جدة السعودي أمام الرائد في الدوري

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في الدفاع: الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – مد الله العليان – باسعود.

في الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – فابينيو.

في الهجوم: رومارينهو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أسامة المرمش، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، صالح العمري، فرحة الشمراني، هارون كمارا، جوتا، عوض الناشري.