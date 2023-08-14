الاستعدادت النهائية لفيلم 5 جولات قبل انطلاق العرض الخاص.. صور

بدأت الشركة المنتجة لفيلم “5 جولات”، الاستعدادت النهائية قبل انطلاق العرض الخاص له بإحدى السينمات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، على أن يعرض الفيلم رسيمًا في السينمات يوم الأربعاء 16 أغسطس.



ومن جانبه قال مهندس الديكور يحيى علام، إنه حرص على وضع ديكور مختلف لأول أعماله السينمائية فيلم 5 جولات، بداية من اختيار السينما ووصولا بالريد كاربت، وأماكن الضيوف والصحفيين.



وأضاف يحيى علام، بإنه حرص على وجود صندوق لأول مرة يتم تنفيذه في العروض السينمائية، وهو اشتراك الجمهور مع أبطال العمل.



ومن المقرر أن تبدأ فاعليات الريد كاربت للعرض الخاص لفيلم خمس جولات خلال الساعات القادمة بحضور أبطال العمل على رأسهم ماجد المصري، وآدم شرقاوي، وعايدة الأيوبي، ونور النبوي، وداليا شوقي، وأرسينك، والمنتج يحيى علام، والمؤلف محمد عبد المعطي، والمخرج مازن أشرف.

صناع عمل فيلم 5 جولات



وكانت قد طرح صناع عمل فيلم 5 جولات والشركة المنتجة الأغنية الدعائية الأولى للفيلم بتوقيع حسين وفليكس في أول ظهور لهم في السينما، كليب "عند بعند" أول تعاون مع شركة سوني ميوزيك العالمية وشركة علامز فيلم للمنتج يحيى علام، ومن وإخراج مازن أشرف، وديكور يحيى علام، ومدير تصوير عبد الرحمن لطيف، وأول تعاون بين شركة معادي تاون مافيا ريكوردز في السينما كأول تراك دعائي لفيلم سينمائي.