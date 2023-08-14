رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يترأس اجتماع مسؤولي الرواق الأزهري

ترأس السيد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور نور محمد حسن الرمادي، مدير إدارة الرواق الأزهري بسوهاج اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023م مع المنسقين والمحفظين العاملين بالرواق لمناقشة آخر مستجدات وسبل الارتقاء بالعمل في فروع الرواق بسوهاج وخطة العمل للفترة المقبلة، لضمان تطوير العمل والارتقاء به وذلك في قاعة الاجتماعات الكبري بديوان المنطقة.

وخلال اللقاء رحب رئيس المنطقة بالحضور وأعرب عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر لاهتمامه ومتابعته المستمرة للرواق الأزهري وفروعه على مستوى الجمهورية وحرص فضيلته على الارتقاء على العمل به كما أعرب فضيلته عن شكره للدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر وحرص جميع العاملين بالرواق الأزهري على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الرواق والوصول إلى الأطفال والكبار وتدريس كتاب الله عز وجل والذي يُعد أعظم وأشرف عمل يجمع بين خيري الدنيا والآخرة.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور نور الرمادي درع فرع الرواق الأزهري بسوهاج لفضيلة الدكتور أحمد حمادي، معربًا عن شكره وتقديره لفضيلته لما يقدمه من دعم ومتابعة مستمرة لإدارة الرواق ومثمنًا مجهودات فضيلته المتواصلة للارتقاء بالعمل فيه.