2 مليار و840 مليون جنيه قروض المشروعات الإنتاجية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية والممنوحة من قبل برنامج:"مشروعك" بنطاق المحافظة بلغت قيمتها 2 مليار و840 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة وذلك حتى 30 يوليو الماضي، وأضاف "مختار" أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت مايزيد علي 22 ألف مشروع إنتاجي وخدمي واستثماري وفرت مايقرب من 94 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

أشار المحافظ إلى أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهورية، وهي بذلك تحتل المركز الثالث علي مستوي محافظات الجمهورية في حجم الإقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقًا لتقرير وزارة التنمية المحلية.

أكد "مختار" على السعى الدائم من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

وجَّه المحافظ لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير الإجراءات كافة، بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب عماد أبوزيد مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالدقهلية، بشأن نشاط الإدارة بديوان عام المحافظة حتي نهاية يونيو الماضي.

هذا وقد أوضح مدير عام الإدارة أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهلية شملت مراكز المنزلة والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وأجا، ذْإ تأتي فى مقدمة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وقد أكد المحافظ وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الاستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.