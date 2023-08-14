لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا خلفا لمانشيني

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم تعيين لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا خلفا لروبرتو مانشيني الذي استقال من تدريب المنتخب الايطالي ليصبح المدير الفني لمنتخب المملكة العربي السعودية .

وكان لوتشيانو سباليتي احد اهم الأسماء الموجودة على الساحة التدريبية في إيطاليا قد قاد نابولي في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الايطالي والصعود للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا في إنجاز تاريخي لابناء مدينة الجنوب كما سبق له تدريب عدة اندية كبرى منها روما الايطالي وزينيت سان بطرسبورج الروسي .

اما روبرتو مانشيني فقد عرف معنى التألق والاخفاق مع منتخب إيطاليا حيث قاد الاتزوري للقب كأس الامم الأوربية عام ٢٠٢٠ بالتغلب على منتخب انجلترا في قلب ويمبلي لكنه فشل في التأهل بمنتخب إيطاليا لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر .