بعد ظهور "إي جي 5".. السعودية تفرض ارتداء الكمامة في الحرمين وساحاتهما

مع عودة متحور كورونا "إي جي 5" وهو من المتحورات المنتشرة في العالم، وضع الأمن العام السعودي إجراءت صارمة بشأن عودة ارتداء الكمامة في الحرمين الشريفين.

أعلنت السلطات السعودية في بيان عاجل: "لبس الكمامة في الحرمين الشريفين وساحاتهما وقاية وحماية من العدوى".

سلالة "إي جي 5" من فيروس كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة:

وصنفت منظمة الصحة العالمية، سلالة "إي جي 5" من فيروس كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة والصين وغيرها من البلدان، بأنها "سلالة يجب أن تكون محل اهتمام"، لكنها قالت إنها لا تشكل على ما يبدو تهديدًا للصحة العامة أكثر من السلالات الأخرى.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، إنه فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فبداية من إبريل الماضي حتى الآن، بدأت حالات الإصابة بكوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، إْذ وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة.