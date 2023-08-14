التصدِّي لمحاولة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الاثنين، بتنفيذ حالة إزالة فورية لمحاولة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية، عبارة عن شدة خشبية مُعدة لإنشاء قواعد وسميلات خرسانية، على مساحة ١٠٠ متر بعزبة زهير صبري.

وتمت الإزالة في حضور رئيس القرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد مهندس مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين انة تم التنبية على كافة رؤساء القرى بالمركز والمدينة بالمتابعة المستمرة وخاصة قرية المحسمة لبعضها عن المركز والمدينة وعمل تقرير يومى وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة وإزالة اى تعديات فى المهد وإبلاغ غرفة العمليات.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.