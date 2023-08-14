وفدً من وزارة التخطيط يتابع المشروعات الاستثمارية بجامعة الفيوم

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وفدًا من وزارة التخطيط برئاسة الدكتور محمد عبد الفتاح المغربي وكيل أول الوزارة والمشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وعضوية الدكتورة ياسمين علي عثمان باحثة، و بدر عثمان علي المشرف على الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بالوزارة، و وليد كمال المشرف على إعداد الخطة.

تم خلال الزيارة متابعة المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بجامعة الفيوم وخاصةََ مشروعي إنشاء مبنى كلية رياض الأطفال، وتطوير عناية مستشفى الباطنة، وإنشاء عناية المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي.

وشملت الزيارة تفقد المبنى الجديد لكلية رياض الأطفال، ومبنى المعامل المركزية، ومستشفى الباطنة الجامعي، وأعمال التطوير بمستشفى الجراحة بقسم الرعاية الجراحية.

وفي ختام الزيارة تم عرض فيديو توضيحي عن المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بالجامعة.

حضر فعاليات الزيارة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أشرف الغندقلي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور محمد صفاء الدين مدير عام المستشفيات الجامعية، و عشري جودة مدير عام التخطيط بالجامعة، والمهندسة نسرين معبد مدير عام الشئون الهندسية وذلك اليوم الاثنين .

ندوة حول المشروعات الصغيرة…

من جهه اخرى ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة- جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني" وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.

تقام الندوة فى قاعة الاحتفالات الكبرى في الثانية عشر ظهرًا, بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم،والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئبس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و باسل عبد المنعم صالح رحمى - الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و أشرف درويش مصطفى مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفرع الفيوم.

تعقد فاعليات الندوة على هامش توقيع اتفاق تعاون بين جامعة الفيوم وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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