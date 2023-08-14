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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

نوع مشروبات تناوله يوميًا يزيد فرص وفاة النساء بأمراض الكبد.. أطباء يحذرون

مخاطر المشروبات
مخاطر المشروبات المحلاة بالسكر على صحة النساء

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن النساء اللائي يستهلكن المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والوفاة بأمراض الكبد المزمنة.

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 مخاطر المشروبات المحلاة بالسكر على صحة النساء

ووفقًا لما ذكره موقع "hindustantimes"، شملت الدراسة أكثر من 98 ألف امرأة بعد سن اليأس، والتي خلصت نتائجها إلى أن 6.8% من النساء اللائي يستهلكن واحدًا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا كان لديهن خطر أعلى بنسبة 85% للإصابة بسرطان الكبد و68% لخطر الوفاة بأمراض الكبد المزمنة.

وبحسب باحثو الدراسة، تمت مقارنة هذه البيانات مع أولئك الذين تناولوا أقل من ثلاثة مشروبات محلاة بالسكر شهريًا، وأبلغت النساء المشاركات عن استهلاكهن المعتاد للمشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة (لا تشمل عصير الفاكهة)، ثم أبلغن عن استهلاك المشروبات المحلاة صناعياً بعد ثلاث سنوات، تمت متابعتهم بمتوسط ​​يزيد عن 20 عامًا.

نظر الباحثون في حالات الإصابة بسرطان الكبد المبلغ عنها ذاتيًا والوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة مثل التليف أو تليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن، والتي تم التحقق منها أيضًا من خلال السجلات الطبية أو الوفاة، ليشيروا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحة ارتباط المخاطر هذا وتحديد سبب ظهور المشروبات السكرية لزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمراض.

وتعد هذه أول دراسة تشير إلى وجود علاقة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عن أمراض الكبد المزمنة، فالنتائج التي توصلت إليها، إذا تأكدت، قد تمهد الطريق لاستراتيجية الصحة العامة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد بناءً على بيانات من مجموعة كبيرة ومتنوعة جغرافيًا.